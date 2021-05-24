Валерий Брагин: «Канадцы есть канадцы, всегда играют неплохо. Неэтично сравнивать наши уровни хоккея»

Главный тренер сборной России Валерий Брагин подвел итоги матча с Канадой (1:2 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира.

«Мы перед игрой сказали, что нужно играть активно, быстро, агрессивно. Старались. Временами что-то получалось.

Бывают такие матчи. Такая игра была... Соперник сыграл от обороны, без провалов. Не смогли взломать оборону. Овертайм – пропустили гол.

Надо все проанализировать, подумать. Канадцы есть канадцы. Они всегда играют неплохо, неэтично сравнивать наши уровни хоккея.

Четвертьфинал – такой матч, может быть, где-то наши не так ярко сыграли», – сказал Брагин.

Россия не побеждает Канаду в плей-офф с 2014 года! У нас уже 9 поражений подряд на разных турнирах