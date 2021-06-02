Леброн Джеймс впервые в карьере вылетел в 1-м раунде плей-офф

в четверг победил в шестом матче серии первого раунда плей-офф со счетом 113:100 (4-2).

36-летний Джеймс впервые в карьере вылетел из плей-офф в первом раунде.

До серии с «Санз» Джеймс имел результат 14-0 в сериях первого раунда. Ранее он играл в плей-офф в составе «Кливленда» (9-0 в первом раунде), «Майами» (4-0) и «Лейкерс» в сезоне-2019/20 (1-0).

В шестой встрече на счету Джеймса 29 очков, 9 подборов и 7 передач за 41 минуту на площадке.

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