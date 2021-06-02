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    Леброн Джеймс впервые в карьере вылетел в 1-м раунде плей-офф

    Теги Кливленд Леброн Джеймс Лейкерс Майами Финикс НБА НБА плей-офф Баскетбол

    «Финикс» в четверг победил «Лейкерс» Леброна Джеймса в шестом матче серии первого раунда плей-офф со счетом 113:100 (4-2).

    36-летний Джеймс впервые в карьере вылетел из плей-офф в первом раунде.

    До серии с «Санз» Джеймс имел результат 14-0 в сериях первого раунда. Ранее он играл в плей-офф в составе «Кливленда» (9-0 в первом раунде), «Майами» (4-0) и «Лейкерс» в сезоне-2019/20 (1-0).

    В шестой встрече на счету Джеймса 29 очков, 9 подборов и 7 передач за 41 минуту на площадке.

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