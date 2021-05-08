Симоне Индзаги возглавил «Интер». Контракт – на 2 года

Бывший главный тренер возглавил .

45-летний специалист заключил с «нерадзурри» контракт на два года.

На посту он сменил , который в прошлом сезоне привел миланский клуб к победе в чемпионате Италии.

Индзаги был футболистом «Лацио» с 1999 по 2010 год, выиграв чемпионат Италии, Кубок (трижды) и Суперкубок Италии, а также Суперкубок УЕФА.

Тренируя римскую команду с 2016 по 2021 год, он завоевал с командой Кубок Италии и дважды стал победителем Суперкубка Италии.