Песков о сборной России на Евро: «Надеемся, они будут так же успешны, как наши фигуристы. Президент будет следить за матчами»

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков поделился ожиданиями от выступления сборной на предстоящем чемпионате Европы.

«За матчами нашей сборной будет следить вся страна и, конечно, и президент России, это совершенно обязательно.

Ну, сначала мы будем болеть за наших хоккеистов, а потом за наших футболистов. И будем надеяться, что они все будут такие же успешные, как наши фигуристы», – сказал Песков.

Соперниками сборной России на групповом этапе станут Бельгия, Финляндия и Дания.