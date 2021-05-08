Состав сборной России на Евро, 240 млн для Месси в «Барсе», победа Вяльбе на праймериз «Единой России» и другие новости утра

1. Объявлен состав сборной России на Евро-2020. Заболотный, Жирков и Сафонов поедут на чемпионат Европы, Лунев, Евгеньев и Самошников не попали в заявку.

2. Месси заработает 240 млн евро в «Барселоне» за 4 года контракта. Два он проведет как игрок, два – в статусе посла клуба в США. Есть такой расклад.

3. «Первый канал» покажет матчи сборной России на чемпионате Европы с Данией и Финляндией, канал «Россия» – с Бельгией. «Матч ТВ» не покажет ни одной игры России в группе и может лишиться и плей-офф из-за конфликта Тины Канделаки с главой Telesport. А трансляции игр Кубка Париматч Премьер с участием «Спартака», «Рубина», «Сочи» и «Химок» будут.

4. Медведев и Циципас вышли в 3-й круг на «Ролан Гаррос», Хачанов, Сафиуллин выбыли. Касаткина, Павлюченкова, Соболенко, Серена, Азаренко пробились в 3-й круг, Кудерметова выбыла.

5. Восемь игроков «Ахмата» и один из «Локомотива» дисквалифицированы (от 2 до 8 игр) за драку в матче молодежного первенства.

6. НБА. Плей-офф. «Филадельфия», «Атланта» и «Юта» вышли во 2-й раунд. Все результаты – здесь.

7. Казань может подать заявку на проведение летней Олимпиады.

8. Елена Вяльбе выиграла праймериз «Единой России» в Ивановской области. Спортсмены рвутся в Госдуму: Журова обогнала Драчева, Роднина идет на четвертый срок.

9. Трансферы. «Барселона» вернула защитника Эмерсона из «Бетиса». «Реал» обращался к Моуринью до назначения Анчелотти, но Жозе отказал. Конте в продвинутой стадии переговоров с «Тоттенхэмом». «Эвертон» рассматривает Джеррарда на пост тренера, Бенитес и Мойес – предпочтительные варианты. Доннарумма договорился с «ПСЖ» о контракте, вратаря могут отдать в аренду на год.

«Зенит» выкупил Чистякова у «Ростова» (пока нет подтверждения) и заключил с ним контракт на 4 года. «Спартак» продлил контракт с Тилом до 2024-го и отдал в аренду «Фейеноорду» на год.

10. НХЛ. «Баффало» выиграл драфт-лотерею. Вторым будет выбирать «Сиэтл», 3-м – «Анахайм».

11. Кубок Стэнли. 2-й раунд. «Монреаль» повел 1-0 в серии с «Виннипегом». «Колорадо» вновь обыграл «Вегас» (2-0 в серии).

12. В РФС недовольны работой главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи и ищут ему замену.

13. Скандал вокруг трансляции товарищеского матча Россия – Болгария. Первый канал покажет игру, если хоккейная сборная России не выйдет в полуфинал ЧМ. Глава компании Telesport уверен: «РФС не понимает элементарного, назначая игру футбольной сборной на то же время, что и полуфинал ЧМ по хоккею с возможным участием России». Тина Канделаки сказала вот что: «Наглая ложь и попытка оправдаться. «Матч ТВ» готов поставить игру, подарив футбольный праздник зрителю». А РФС отвечает еще жестче: «Намерены прекратить порочную практику спекулирования правами».

14. Разин, Хартли и Никитин – номинанты на приз лучшему тренеру сезона КХЛ. Кросби, Макдэвид и Мэттьюс – претенденты на приз лучшему игроку сезона НХЛ по версии хоккеистов.

15. В товарищеских матчах в преддверии Евро-2020 сборная Германии не справилась с Данией (1:1), Англия выиграла у Австрии (1:0), Франция была сильнее Уэльса (3:0), Бензема не забил пенальти в первом матче за сборную за 5 лет и 7 месяцев.

16. В волейбольной Лиге наций женская сборная России проиграла Японии (0-3).

17. Дания не сделает исключения для въезда российских болельщиков на матч Евро после запроса РФС. Игра сборных России и Дании пройдет 21 июня в Копенгагене в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Европы.

18. Французскую Лигу 1 сократят с 20 до 18 команд в сезоне-2023/24.

19. Бывший американский фигурист Росс Майнер обвинен в сексуальных домогательствах. Он сейчас работает тренером, его отстранили на 6 месяцев.

Цитаты дня:

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Глава «Ман Сити» о Суперлиге: «Это была ошибка. Извиняюсь перед болельщиками и беру на себя всю ответственность»

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