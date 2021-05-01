Капризов, Робертсон и Неделькович – претенденты на приз лучшему новичку НХЛ

НХЛ назвала трех номинантов на «Колдер Трофи»
Приз вручается лучшему новичку сезона по итогам голосования членов ассоциации хоккейных журналистов.
В тройку лидеров, набравших больше всех голосов, вошли форвард Кирилл Капризов («Миннесота»), нападающие Джейсон Робертсон («Даллас») и вратарь Алекс Неделькович («Каролина»).
Капризов провел в регулярном сезоне 55 матчей и набрал 51 (27+24) очко.
У Робертсона на счету 51 игра и 45 (17+28) баллов. Неделькович провел 23 матча, пропустив 44 шайбы, процент отраженных бросков – 93,2.