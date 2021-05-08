Россия в плей-офф ЧМ, «Барса» подписала Агуэро, ЦСКА – Заболотного, Осака снялась с «Ролан Гаррос», Лукаку – MVP Серии А и другие новости

1. Россия обыграла Швецию (3:2 Б) по буллитам и вышла в плей-офф ЧМ-2021. А вот шведы впервые не попали в плей-офф. У Казахстана после поражения от Норвегии (1:3) также проблемы, хотя шансы еще есть.

Швейцария, Словакия и Чехия уже обеспечили себе участие в матчах на вылет.

2. «Барселона» подтвердила переход Серхио Агуэро. Контракт с нападающим заключен на 2 года, отступные – 100 млн евро.

3. Суд Евросоюза зарегистрировал иск Суперлиги к ФИФА и УЕФА.

4. ЦСКА подтвердил трансфер форварда «Сочи» Антона Заболотного. Контракт – на 3 года.

5. Ролан Гаррос. Даниил Медведев обыграл Александра Бублика, а Роджер Федерер – Дениса Истомина, Тсонга выбыл.

Серена Уильямс, прошлогодняя чемпионка Ига Швентек, Дарья Касаткина и Варвара Грачева вышли во второй круг, Анна Блинкова и Бьянка Андрееску выбыли. Финалистка-2020 София Кенин обыграла чемпионку-2017 Алену Остапенко.

Вторая ракетка мира Наоми Осака снялась с «Ролан Гаррос». Ей грозила дисквалификация за медиа-бойкот.

6. Аргентину лишили Кубка Америки-2021 за 13 дней до начала турнира. Вероятно, это случилось из-за коронавируса. Турнир перенесен в Бразилию.

7. Группа Этери Тутберидзе начала сбор в Новогорске. Алина Загитова присутствует на сборе.

8. Серия А подвела итоги сезона. Ромелу Лукаку признан лучшим игроком чемпионата Италии. Роналду – лучший форвард сезона, Барелла – лучший полузащитник. Доннарумму назвали лучшим вратарем, а Ромеро из «Аталанты» стал лучшим защитником.

9. Кубок Стэнли. «Торонто» проиграл «Монреалю» в 7-м матче и вновь вылетел в первом раунде. Клуб не может выиграть серию плей-офф с 2004 года.

«Айлендерс» одолели «Бостон» в овертайме и сравняли счет в серии (1-1). Варламов отразил 39 бросков из 42 и одержал первую победу в этом плей-офф.

10. Женская сборная России обыграла команду Италии (3-0) в рамках волейбольной Лиги наций.

11. НБА. Плей-офф. НБА. Плей-офф. «Вашингтон» сократил отставание в серии с «Филадельфией» за счет 19+21+14 от Уэстбрука.

12. Артем Дзюба – лучший игрок «Зенита» в сезоне по версии болельщиков. Он получил награду в третий раз подряд.

13. Нападающий Дмитрий Яшкин расторг контракт с «Динамо». Он хочет вернуться в НХЛ.

14. В четвертьфинале молодежного Евро Испания одолела Хорватию (2:1), Нидерланды победили Францию (2:1), Италия проиграла Португалии в дополнительное время (3:5), а Германия в серии пенальти выбила Данию (2:2, 6:5 по пенальти). В полуфинале Нидерланды сыграют с Германией, Испания – с Португалией.

15. Месси, Неймар и 7 игроков «Челси» попали в символическую сборную Лиги чемпионов. Роналду нет в составе.

16. Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд не войдет в состав сборной Англии на Евро-2020, пишет ESPN.

17. Бельгийского комментатора «Формулы-1» отстранили от работы за высказывания о Серене Уильямс.

18. Олимпийская чемпионка Ольга Каниськина выиграла праймериз «Единой России». В 2015 году ее дисквалифицировали и аннулировали результаты.

Цитаты дня.

Эвра – Лиаму Галлахеру: «У меня больше трофеев, чем у всего «Сити». Перестань говорить, что Манчестер – голубой»

Президент Евролиги – о футбольной Суперлиге: «Международные федерации не приводят никаких аргументов, просто говорят, что ничего менять нельзя»

Серхио Агуэро: «Барселона» – лучший клуб мира. Переход сюда – шаг вперед для моей карьеры»

Заболотный о критике: «Люди, которые пишут хейт, хейтят сильных»

Третьяк о матче Россия – Швеция: «Хоккей высочайшего уровня, как будто финальная игра ЧМ»