Самсонов о Кузнецове: «Женька для раздевалки ценный игрок. На матчах он никогда не шутил, серьезно настраивался»
Илья Самсонов: Кузнецов ценный игрок для раздевалки.
Вратарь «Сочи» Илья Самсонов поделился впечатлениями об общении и игре с нападающим «Металлурга» Евгением Кузнецовым. В НХЛ игроки вместе выступали за «Вашингтон».
– С Евгением Кузнецовым общаетесь?
– У меня жена с ним и его семьей ездила на «Формулу-1». Сейчас во время сезона нет особо времени поговорить, но иногда созваниваемся.
– Не хотели с ним в одной команде поиграть?
– Без разницы. Уже поиграли с ним вместе. Не было в приоритете такого, что мы хотим в одной команде играть.
– Кузнецов заряжает своим позитивом?
– Да, Женька такой. Для раздевалки он ценный игрок.
– Не отвлекает своими шутками?
– Он никогда не шутил на матчах, серьезно настраивался. Если пошутить, то уже после игры, – сказал Самсонов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
