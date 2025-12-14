Самсонов о Кузнецове: «Женька для раздевалки ценный игрок. На матчах он никогда не шутил, серьезно настраивался»

Илья Самсонов: Кузнецов ценный игрок для раздевалки.

Вратарь «Сочи » Илья Самсонов поделился впечатлениями об общении и игре с нападающим «Металлурга » Евгением Кузнецовым. В НХЛ игроки вместе выступали за «Вашингтон».

– С Евгением Кузнецовым общаетесь?

– У меня жена с ним и его семьей ездила на «Формулу-1». Сейчас во время сезона нет особо времени поговорить, но иногда созваниваемся.

– Не хотели с ним в одной команде поиграть?

– Без разницы. Уже поиграли с ним вместе. Не было в приоритете такого, что мы хотим в одной команде играть.

– Кузнецов заряжает своим позитивом?

– Да, Женька такой. Для раздевалки он ценный игрок.

– Не отвлекает своими шутками?

– Он никогда не шутил на матчах, серьезно настраивался. Если пошутить, то уже после игры, – сказал Самсонов.