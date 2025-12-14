«Ванкувер» выставил Райхела на драфт отказов. У форварда 0+1 в 14 матчах после обмена из «Чикаго» в октябре
«Ванкувер» выставил Лукаса Райхела на драфт отказов.
«Ванкувер» объявил, что 23-летний форвард Лукас Райхел выставлен на драфт отказов.
Немец присоединился к «Кэнакс» в октябре в результате обмена из «Чикаго» на выбор в 4-м раунде драфта.
В текущем сезоне НХЛ на счету Райхела 0+1 и «минус 6» в 14 матчах после перехода. В первых 5 матчах сезона в составе «Чикаго» он набрал 4 (2+2) балла.
