«Локомотив» подтвердил уход Сухины с поста начальника команды

покидает пост начальника основной команды «Локомотива».

Московский клуб подтвердил, что принято решение не продлевать контракт с 52-летним специалистом.

Сухина присоединился к «Локо» в 2017 году. До этого он долгое время работал футбольным арбитром.

В прошлом сезоне КДК РФС оштрафовал «Локомотив» на 300 тысяч рублей и обязал провести один матч на нейтральном поле из-за действий Сухины, который заходил в судейскую комнату до и после домашнего матча со «Спартаком» (2:0).

Теперь знаем, почему все ходили в судейскую на «Локо» – «Спартак»: Сухина был в предбаннике, а клубы утверждают, что Левников сам разрешал войти