Гусев на драфте отказов, страсти по Трусовой и Холанду, Рублев впервые в полуфинале «Мастерса», травма Рамоса и другие новости утра

1. «Нью-Джерси» поместил Гусева на драфт отказов. У Никиты 5 очков в 20 матчах. Вот слова тренера Линди Раффа о россиянине: «Тяжелый год для него. Он не совсем подходит «Нью-Джерси».

2. Разгораются страсти по Эрлингу Холанду. Агент Райола и отец норвежца посетили Барселону, а затем прилетели в Мадрид. Молодая звезда хочет играть только за «Барселону» или «Реал». Каталонцы могут взять кредит на трансфер или подписать парня летом 2022-го за 75 млн отступных, чтобы сейчас не платить 150 млн евро «Боруссии» и 40 млн агенту. Между тем Райола и отец Холанда встретятся с «МЮ», «Челси», «Сити» и «Ливерпулем» в Лондоне. «Дортмунд» летом не продаст Холанда дешевле 150 млн. Куда же он перейдет?

3. НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Айлендерс» (4:8), Овечкин не забил, Самсонов пропустил 6 шайб.

«Рейнджерс» нанесли поражение «Баффало» в овертайме, у Панарина – 2 очка. «Питтсбург» впервые за 7 лет сумел выиграть на арене «Бостона». Все результаты дня – здесь.

4. Сборная России планирует сыграть с Болгарией 5 июня. Товарищеский матч может пройти на «ВТБ Арене».

5. Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что Александра Трусова пообещала ему вернуться к Этери Тутберидзе. В академии Евгения Плющенко опровергли эту информацию. Яна Рудковская добавила: «Это шутка от педагога-провокатора. Он же шутник, мечтатель и сказочник!» А Тутберидзе прибила директора «Самбо-70»: «Он не имеет отношения к нашей работе. Ничего я не подтверждаю».

6. НБА. «Бруклин» разгромил «Шарлотт», «Майами» победил «Голден Стэйт» и другие результаты.

7. Латыпов выиграл гонку преследования на чемпионате России по биатлону, Елисеев – 2-й, Цветков – 3-й, Логинов – 16-й. Ушкина победила у женщин, Куклина – 2-я, Кайшева – 3-я, Казакевич – 4-я, Сливко – 6-я.

8. Иркутский «Зенит» прекратил существование. Игрокам клуба ПФЛ не платили 9 месяцев: «У области большой дефицит бюджета».

9. Майами (ATP). Рублев обыграл Корду в двух сетах и впервые вышел в полуфинал «Мастерса».

10. На государственном канале в Испании название Косово написали строчными буквами во время трансляции матча. Каталонская партия потребовала объяснений: «Это независимая страна, и к ней следует относиться так». Азербайджан обратится в ФИФА из-за появления флага Нагорного Карабаха на матче Армения – Румыния.

11. Серхио Рамос получил мышечную травму и пропустит матчи с «Ливерпулем» и «Барселоной». Вот слова капитана «Реала»: «Невезение в футболе играет важную роль, как и в жизни. Ранит, что не могу помочь «Реалу» в решающих матчах».

12. Криминальная хроника. Сербского судью приговорили к 15 месяцам тюрьмы за злоупотребление полномочиями. Рефери назначил странный пенальти в пользу «Спартака» из Суботицы и повлиял на борьбу за места в еврокубках. А экс-хавбек «Интера» Гуарин избил отца и сопротивлялся полиции. Фредди был пьян, его задержали.

13. Дибала, Артур и Маккенни устроили вечеринку на 20 человек на вилле американца. Полицию час не пускали в дом. Игроков могут отстранить от работы с «Ювентусом». Тем временем защитник Леонардо Бонуччи сдал положительный тест на коронавирус, и Мерих Демирал тоже болеет.

14. Победитель «Дакара» Сергей Карякин примет участие в праймериз «Единой России».

15. «Ростов» показал ролик в стиле «Острых козырьков» к матчу со «Спартаком». Это красиво.

16. ЦСКА и Ивица Олич подписали контракт до июня 2022 года. Пока не официальная информация.

Цитаты дня:

Дмитрий Губерниев: «Большунов врезается в финна, не подходит к Ретивых, в разгар чемпионата России улетает на Comedy Club, но хайп при этом люблю я?»

«Белорусы или казахи у нас не считаются легионерами и могут играть, а французы или итальянцы – нет. Может, сделать наоборот?» Селюк о лимите

Семак о воспитанниках «Зенита»: «Кто из них играет на уровне лидера РПЛ? Кто лучше Малкома, Азмуна, Дзюбы?»

Хабиб – Фергюсону: «Желаю тебе и твоей семье всего наилучшего, несмотря на то, что ты выглядишь, как дерьмо»

Сергей Семак: «РПЛ гораздо важнее, чем плей-офф ЛЧ. Выход из группы – это не титул»