Дмитрий Губерниев: «Большунов врезается в финна, не подходит к Ретивых, в разгар чемпионата России улетает на Comedy Club, но хайп при этом люблю я?»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о его вкладе в популяризацию лыжных гонок.

«Лыжники, а можно вам обойтись без упоминания моей фамилии? Нельзя, мои дорогие лыжники! Вы понимаете, что ваш вид спорта прочно связан со мной! Так было и так будет! Вы часами говорите про спорт, а публикуют только ваши ответы про комментатора!

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И еще лыжники не понимают, что журналисты, набрасывая вопросы про меня, просто используют спортсменов, тренеров, Вяльбе как своего рода стенобитные орудия. И ведутся, ведутся лыжники», – написал Губерниев.

Вяльбе снова уничтожает Губерниева (назвала базарной бабой): вражде 4 года, не получилось ни одного интервью