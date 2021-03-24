Дмитрий Губерниев: «Большунов врезается в финна, не подходит к Ретивых, в разгар чемпионата России улетает на Comedy Club, но хайп при этом люблю я?»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев Елена Вяльбе Александр Большунов Лыжи

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о его вкладе в популяризацию лыжных гонок.

«Лыжники, а можно вам обойтись без упоминания моей фамилии? Нельзя, мои дорогие лыжники! Вы понимаете, что ваш вид спорта прочно связан со мной! Так было и так будет! Вы часами говорите про спорт, а публикуют только ваши ответы про комментатора!

Саша Большунов врезается в финна, бьет его палкой, не подходит к партнеру по сборной Ретивых, в разгар чемпионата России улетает на съемки Comedy Club, но хайп при этом люблю я?

И еще лыжники не понимают, что журналисты, набрасывая вопросы про меня, просто используют спортсменов, тренеров, Вяльбе как своего рода стенобитные орудия. И ведутся, ведутся лыжники», – написал Губерниев.

Вяльбе снова уничтожает Губерниева (назвала базарной бабой): вражде 4 года, не получилось ни одного интервью

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