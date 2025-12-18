Ги Буше о Гуляеве: «Михаил травмирован, у него перелом лицевой кости, так что он выбыл на некоторое время»
Ги Буше рассказал о травме защитника «Авангарда» Михаила Гуляева.
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о травме защитника Михаила Гуляева.
«Михаил Гуляев травмирован, у него перелом лицевой кости, так что он выбыл на некоторое время. Очень жаль, что так получилось, сегодня будем играть шестью защитниками.
Что касается нападающих, только во второй раз в этом сезоне у нас все форварды готовы к игре, пришлось заменить некоторых игроков в рамках ротации.
Нам не понравился наш третий период в прошлой игре, и мы готовы реабилитироваться», – сказал Буше перед матчем с «Нефтехимиком».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
