Ги Буше о Гуляеве: «Михаил травмирован, у него перелом лицевой кости, так что он выбыл на некоторое время»

Ги Буше рассказал о травме защитника «Авангарда» Михаила Гуляева.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о травме защитника Михаила Гуляева.

«Михаил Гуляев травмирован, у него перелом лицевой кости, так что он выбыл на некоторое время. Очень жаль, что так получилось, сегодня будем играть шестью защитниками.

Что касается нападающих, только во второй раз в этом сезоне у нас все форварды готовы к игре, пришлось заменить некоторых игроков в рамках ротации.

Нам не понравился наш третий период в прошлой игре, и мы готовы реабилитироваться», – сказал Буше перед матчем с «Нефтехимиком».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
