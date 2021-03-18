На государственном канале в Испании название Косово написали строчными буквами во время трансляции матча

обыграла сборную Косово (3:1) в рамках квалификации ЧМ-2022.

Во время трансляции матча на испанском канале TVE (телекомпания принадлежит государству) сокращенное название страны было написано строчными буквами (kos). При этом сокращенное название Испании было написано стандартными прописными буквами (ESP).

В других трансляциях общеевропейского эфира название Косово было написано заглавными буквами (KOS).

Испания – одна из пяти стран Евросоюза, которые не признают независимость Косово, наряду со Словакией, Грецией, Кипром и Румынией.

Фото: скриншоты трансляции TVE

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