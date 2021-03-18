Молодежка вылетела с Евро, Чорлука уйдет из «Локо», Армения выше Германии в отборе ЧМ-2022 и другие новости утра

1. Россия вылетела с молодежного Евро-2021, крупно проиграв Дании (0:3). Команда Михаила Галактионова потеряла шансы на успех еще в первом тайме, пропустив 2 гола менее чем за 2 минуты.

2. Защитник Ведран Чорлука объявил об уходе из «Локомотива» летом. Он провел в клубе 9 сезонов.

3. В квалификации ЧМ-2022 не обошлось без сюрпризов: Германия проиграла Северной Македонии дома (1:2) и идет 3-й в отборочной группе, зато Армения набрала 9 очков после 3 туров и лидирует в группе, опережая немцев и македонцев на 3 очка. По 9 очков после 3 матчей, помимо армян, только у Италии, Англии и Дании. Швеция и Швейцария набрали по 6 очков после 2 встреч, но следующие матчи проведут kbim осенью, а все остальные команды очки уже потеряли. Все результаты дня в отборе ЧМ-2022 – тут.

4. «Адмирал» вернется в КХЛ в сезоне-2021/22, если погасит задолженности до 31 июля.

5. Арбитр Павел Кукуян обслужит матч «Ростов» – «Спартак» и другие назначения на 24-й тур РПЛ.

6. Евгения Павлова выиграла спринт на чемпионате России по биатлону, Казакевич – 3-я, Кайшева – 9-я, Миронова – 11-я, Подчуфарова – 26-я.

7. «Зенит» заплатил агентам более 8 млн евро в 2020 году – больше всех в РПЛ. В АПЛ больше всех потратил на выплаты агентам за год «Челси» – 35,2 млн фунтов. Всего клубы потратили 272,2 млн.

8. Александр Большунов и Александр Терентьев выиграли командный спринт на чемпионате России по лыжным гонкам, Спицов и Якимушкин – 3-и, Парфенов и Ретивых не прошли в финал.

9. НХЛ. Проворов забил 6-й гол в сезоне, «Баффало» прервал серию из 18 поражений. Все результаты – здесь.

10. Форварду «Реала» Кариму Бензема грозит до 5 лет тюрьмы по делу о шантаже Вальбуэна. Суд состоится в октябре.

11. НБА. «Даллас» обыграл «Бостон», «Бруклин» победил «Хьюстон». Другие результаты – здесь.

12. В четвертьфинале турнира WTA в Майами Наоми Осака проиграла Марии Саккари, Даниил Медведев уступил Роберто Баутиста-Агуту,

13. Илья Воробьев продолжит работу на посту главного тренера «Магнитки», пишет «Спорт-Экспресс».

14. Евролига. 60 очков Шведа и Мики помогли «Химкам» победить в овертайме «Виллербан».

15. Реванш между средневесами Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым состоится 1 октября.

16. «Милан» предложил вратарю Джанлуиджи Доннарумме зарплату 7 млн евро в год, но игрок хочет больше.

17. Еврокубок. 1/4 финала. Третий матч. УНИКС выиграл у «Локомотива-Кубань» и вышел в полуфинал.

Цитаты дня.

Херш о замене гимна России на музыку Чайковского: «Поразило, что страна с антигомосексуальными законами и гомофобией празднует спортивные успехи музыкой гения, который был геем»

Анри о расизме в соцсетях: «С меня хватит болтовни. Есть свобода слова, но нельзя кричать что угодно. Должна быть ответственность»

Рудковская – Лайшеву: «Как говорит наш великий президент: «Кто как обзывается, тот так сам и называется»

Тони Кроос: «Гомосексуальность в Катаре – преступление, рабочим не хватает еды и воды. Мы запоздали с обсуждением бойкота ЧМ»

Непряева о предложении шведок уравнять дистанции гонок у мужчин и женщин: «Ой, пошли они на фиг! Пусть у себя в Швеции бегают одинаковые дистанции»

Президент ФФКР о словах журналиста из США про блокаторы гормонов у россиянок: «А «Новичок» они не написали, что мы принимали?»

Президент «Славии»: «Ксенофобия в адрес людей из Восточной и Центральной Европы растет. Кудела – жертва предубеждений»

Писарев о Фернандесе: «Он защитник вообще? Виноват в 1-м мяче Словакии, при 2-м проиграл позицию»

Голубев о 0:3 с Данией: «Играли хорошо, просто я детские ошибки допустил»