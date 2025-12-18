«Нефтехимик» расторгнет контракт с Чмыховым (Metaratings)
Защитник Артем Чмыхов покинет «Нефтехимик».
Защитник Артем Чмыхов покинет «Нефтехимик» в ближайшее время.
Как сообщает Metaratings, стороны решили прекратить сотрудничество и расторгнуть контракт.
В нынешнем сезоне в активе 28-летнего Чмыхова 14 матчей и 1 передача при показателе полезности «минус 2».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
