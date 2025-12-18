«Шанхай» о драке: «Рискуем попасть под Fan ID. Наши болельщики обращали внимание стюардов Ледового на агрессивного фаната СКА, это случилось в результате их бездействия»
«Дрэгонс» высказались о драке фанатов СКА и «Шанхая».
В «Шанхае» отреагировали на инцидент с дракой болельщиков после матча против СКА (1:4).
Ранее стало известно, что фанаты клубов устроили драку возле Ледового дворца после матча в Санкт-Петербурге. Полиция задержала двух человек.
«Наши болельщики несколько раз обращали внимание стюардов на агрессивного фаната СКА, и в результате их бездействия случился инцидент с участием семьи (папа, мама и сын).
Наш клуб считает, что повторение инцидентов в Ледовом говорит о низком уровне службы КРС арены. Из-за таких инцидентов мы рискуем попасть под Fan ID», – сказали в пресс-службе «Дрэгонс».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
