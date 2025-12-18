Яшкин о матче против СКА: «Ак Барсу» нужно поменьше удаляться – это нам поможет, а свои моменты в атаке мы создадим. Если все будут действовать правильно, мы будем владеть шайбой»
Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался о предстоящем матче Фонбет чемпионата КХЛ против СКА.
Игра состоится сегодня, 18 декабря. Матч в Санкт-Петербурге начнется в 19:30 по московскому времени.
– Какая атмосфера в команде после победы в «Зеленом дерби»?
– Хорошая. После перерыва провели отличную домашнюю игру, теперь нужно продолжить это в выездной серии.
– Играть против СКА в Санкт-Петербурге непросто. За счет чего можно склонить чашу весов на нашу сторону?
– Да, всегда непростые игры. Нужно поменьше удаляться – это нам поможет, а свои моменты в атаке мы создадим.
– В составе соперника много скоростных игроков, как их нейтрализовать?
– Выигрывать единоборства и придерживаться нашей системы игры. Если все будут действовать правильно, то мы будем владеть шайбой, – сказал Яшкин.