Яшкин о матче против СКА: «Ак Барсу» нужно поменьше удаляться – это нам поможет, а свои моменты в атаке мы создадим. Если все будут действовать правильно, мы будем владеть шайбой»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался о предстоящем матче Фонбет чемпионата КХЛ против СКА.

Игра состоится сегодня, 18 декабря. Матч в Санкт-Петербурге начнется в 19:30 по московскому времени.

– Какая атмосфера в команде после победы в «Зеленом дерби»?

– Хорошая. После перерыва провели отличную домашнюю игру, теперь нужно продолжить это в выездной серии.

– Играть против СКА в Санкт-Петербурге непросто. За счет чего можно склонить чашу весов на нашу сторону?

– Да, всегда непростые игры. Нужно поменьше удаляться – это нам поможет, а свои моменты в атаке мы создадим.

– В составе соперника много скоростных игроков, как их нейтрализовать?

– Выигрывать единоборства и придерживаться нашей системы игры. Если все будут действовать правильно, то мы будем владеть шайбой, – сказал Яшкин.

