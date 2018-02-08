Экс-хавбек «Интера» Гуарин избил отца и сопротивлялся полиции. Он был пьян, его задержали

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Полузащитник «Мильонариос» Фредди Гуарин, известный по выступлениям за «Интер» и «Порту», арестован за домашнее насилие.

Как сообщает El Tiempo, игрок, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал избивать отца и других членов семьи.

Родственники вызвали полицию, которая задержала Гуарина и сперва увезла его в больницу для оказания помощи из-за наличия травм и следов крови на одежде.

Там хавбек нападал на медицинский персонал и полицейских, и последним пришлось снова применить силу для того, чтобы взять ситуацию под контроль.

Теперь Гуарина могут ожидать судебные разбирательства как в связи с домашним насилием, так и из-за нападения на сотрудника полиции, находящегося при исполнении служебных обязанностей.

Со статистикой выступлений Гуарина на футбольном поле можно ознакомиться здесь.

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