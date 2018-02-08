Экс-хавбек «Интера» Гуарин избил отца и сопротивлялся полиции. Он был пьян, его задержали

Полузащитник , известный по выступлениям за и «Порту», арестован за домашнее насилие.

Как сообщает El Tiempo, игрок, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал избивать отца и других членов семьи.

Родственники вызвали полицию, которая задержала Гуарина и сперва увезла его в больницу для оказания помощи из-за наличия травм и следов крови на одежде.

#Atención El jugador de Millonarios Fredy Guarín fue conducido por la Policía en Medellín, tras haber protagonizado un episodio de violencia intrafamiliar en la casa de sus padres pic.twitter.com/tf1Mgr6GQf — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 1, 2021

Там хавбек нападал на медицинский персонал и полицейских, и последним пришлось снова применить силу для того, чтобы взять ситуацию под контроль.

Теперь Гуарина могут ожидать судебные разбирательства как в связи с домашним насилием, так и из-за нападения на сотрудника полиции, находящегося при исполнении служебных обязанностей.

Со статистикой выступлений Гуарина на футбольном поле можно ознакомиться здесь.