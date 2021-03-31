Рудковская о возможном возвращении Трусовой в «Самбо-70»: «Это шутка от педагога-провокатора. Он же шутник, мечтатель и сказочник!»

Теги Евгений Плющенко сборная России Sports.ru женское катание Яна Рудковская Этери Тутберидзе Александра Трусова Р-Спорт Ренат Лайшев Самбо-70 Фигурное катание

Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, прокомментировала слова директора «Самбо-70» Рената Лайшева о том, что фигуристка Александра Трусова вернется в группу Этери Тутберидзе

«Это провокация или, наверное, первоапрельская шутка от педагога-провокатора. Он же шутник, мечтатель и сказочник!

Мы все вместе посмеялись над ним в очередной раз!» – сказала Рудковская

А Трусовой вообще нужен тренер? Было ли катание Щербаковой чемпионским? Коляда падает, потому что боится упасть?

И что же дальше делать Трусовой? Медаль есть, но с прыжками неразбериха, работы Плющенко совсем не видно

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья