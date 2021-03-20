Дибала, Артур и Маккенни устроили вечеринку на 20 человек на вилле американца. Полицию час не пускали в дом

Несколько игроков «Ювентуса» нарушили антикоронавирусный протокол.
Около 23:30, после наступления комендантского часа в Италии, полиция посетила виллу хавбека «бьянконери» Уэстона Маккенни, получив сообщения о том, что в доме проходит вечеринка.
Полиция около часа просила пустить их внутрь. В итоге полицейских пустили в здание, где проходила вечеринка на 20 человек с участием Маккенни, форварда Пауло Дибалы и полузащитника Артура, сообщает La Stampa.
Теперь игроки будут наказаны за нарушение антикоронавирусных правил. «Ювентус» оштрафует футболистов.
Сегодня туринский клуб объявил, что защитник Мерих Демирал сдал положительный тест на коронавирус, пока находился в расположении сборной Турции.