Дибала, Артур и Маккенни устроили вечеринку на 20 человек на вилле американца. Полицию час не пускали в дом

Несколько игроков «Ювентуса» нарушили антикоронавирусный протокол.

Около 23:30, после наступления комендантского часа в Италии, полиция посетила виллу хавбека «бьянконери» , получив сообщения о том, что в доме проходит вечеринка.

Полиция около часа просила пустить их внутрь. В итоге полицейских пустили в здание, где проходила вечеринка на 20 человек с участием Маккенни, форварда и полузащитника , сообщает La Stampa.

Теперь игроки будут наказаны за нарушение антикоронавирусных правил. оштрафует футболистов.

Сегодня туринский клуб объявил, что защитник сдал положительный тест на коронавирус, пока находился в расположении сборной Турции.