«Барса» может взять кредит, чтобы купить Холанда. Клуб уже делал так, когда подписывал Гризманна

Представители «Барселоны» провели переговоры по поводу трансфера нападающего дортмундской .

Как пишет ESPN, встреча, на которой присутствовали агент , отец футболиста Альф-Инге Холанд, президент «Барселоны» Жоан Лапорта и директор каталонцев Матеу Алемани, продлилась два с половиной часа.

В «Боруссии» знали, что представители игрока планируют провести переговоры со всеми клубами, которые заинтересованы в форварде.

изучает вариант с получением кредита, чтобы приобрести Холанда. Так клуб уже поступал, когда покупал нападающего у «Атлетико» в 2019 году за 120 миллионов евро.

Лапорта уверен, что подписание контракта с норвежцем станет знаковым событием для клуба. Президент «Барсы» убежден, что Холанд будет определять игру команды в ближайшие 10 лет.

Также Лапорта не хочет допустить перехода 20-летнего форварда в «Реал», который также заинтересован в осуществлении этой сделки.

Кроме того, считается, что подписание контракта с Холандом позволит ярко заявить об амбициях «Барселоны» и позволит убедить нападающего клуба Лионеля Месси подписать новое соглашение с каталонцами.