«Авангард» выиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 3:0 с «Нефтехимиком». Серебряков сделал 34 сэйва
«Авангард» выиграл 4 из 5 последних матчей.
«Авангард» победил «Нефтехимик» в игре Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:0.
Команда тренера Ги Буше выиграла 4 из 5 последних матчей.
Вратарь Никита Серебряков отразил все 34 броска по своим воротам.
Решающий гол забил защитник Артем Блажиевский.
На данный момент «Авангард» идет на 3-м месте в таблице Востока с 47 очками после 34 игр.
«Нефтехимик» занимает 5-е место на Востоке с 37 баллами в 37 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости