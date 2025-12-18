«Авангард» выиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 3:0 с «Нефтехимиком». Серебряков сделал 34 сэйва

«Авангард» выиграл 4 из 5 последних матчей.

«Авангард» победил «Нефтехимик» в игре Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:0.

Команда тренера Ги Буше выиграла 4 из 5 последних матчей.

Вратарь Никита Серебряков отразил все 34 броска по своим воротам.

Решающий гол забил защитник Артем Блажиевский .

На данный момент «Авангард » идет на 3-м месте в таблице Востока с 47 очками после 34 игр.

«Нефтехимик » занимает 5-е место на Востоке с 37 баллами в 37 матчах.