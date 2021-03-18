🔥Райола и отец Холанда прибыли в Барселону. Их встретил человек Лапорты

Агент Мино Райола, представляющий интересы форварда дортмундской , сегодня прибыл в Барселону.

Вместе с ним в Испанию прилетел отец игрока . В аэропорту их встретил приближенный президента «Барселоны» . О прилете Райолы и отца Холанда сообщили Diario Sport, Mundo Deportivo, инсайдер Фабрицио Романо и другие источники.

Ранее неоднократно сообщалось о желании «блауграны» подписать 20-летнего игрока. Появлялась информация о том, что «Боруссия» оценивает Холанда в 180 млн евро.

Отметим, что в Испании день дурака отмечается не 1 апреля, а 28 декабря.