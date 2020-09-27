Азербайджан обратится в ФИФА из-за появления флага Нагорного Карабаха на матче Армения – Румыния

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) обратится в из-за появления флага Нагорно-Карабахской республики на матче квалификации ЧМ-2022 Армения – (3:2).

«АФФА направит обращение в ФИФА в связи с вывешиванием так называемого флага сепаратистского режима на трибунах стадиона во время матча между Арменией и Румынией в рамках отборочного раунда чемпионата мира по футболу-2022», – говорится в сообщении АФФА.

С 27 сентября по 10 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе состоялся вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном. 10 ноября было опубликовано заявление о полном прекращении огня и всех военных действий. Соглашение о мире, подписанное Арменией, Азербайджаном и Россией, предусматривало ввод российских миротворцев, вывод армянских сил из прилегающих к Нагорному Карабаху районов и оставления под контролем Азербайджана части территории Нагорного Карабаха.