У Рамоса мышечная травма. Он пропустит матчи с «Ливерпулем» и «Барсой»

Капитан «Реала» Серхио Рамос получил новое повреждение.
У 35-летнего игрока диагностирована травма икроножной мышцы, сообщили в клубе.
По информации журналиста Хосе Луиса Санчеса, защитник выбыл примерно на месяц.
Таким образом, Рамос не сыграет в обоих матчах с «Ливерпулем» в 1/4 финала Лиги чемпионов, а также пропустит матч Ла Лиги с «Барселоной» 10 апреля.
Сам испанец подтвердил, что пропустит эти игры, написав в инстаграме, что «больше всего ему больно от того, что он не сможет помочь команде в важнейших матчах сезона».