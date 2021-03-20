У Рамоса мышечная травма. Он пропустит матчи с «Ливерпулем» и «Барсой»

Капитан получил новое повреждение.

У 35-летнего игрока диагностирована травма икроножной мышцы, сообщили в клубе.

По информации журналиста Хосе Луиса Санчеса, защитник выбыл примерно на месяц.

Таким образом, Рамос не сыграет в обоих матчах с в 1/4 финала Лиги чемпионов, а также пропустит матч с «Барселоной» 10 апреля.

Сам испанец подтвердил, что пропустит эти игры, написав в инстаграме, что «больше всего ему больно от того, что он не сможет помочь команде в важнейших матчах сезона».