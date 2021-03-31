Тутберидзе о заявлении директора «Самбо-70» про возвращение Трусовой: «Он не имеет отношения к нашей работе. Ничего я не подтверждаю»

Тренер Этери Тутберидзе опровергла заявление директора о возвращении в ее группу фигуристки .

До прошлого сезона Трусова тренировалась у Этери Тутберидзе на катке «Хрустальный», в мае прошлого года фигуристка перешла в академию .

Сегодня Лайшев заявил: «Трусова пообещала, что скоро придет обратно в школу. Правильно сделает, что вернется».

«Серьезно, какой можно дать комментарий по поводу возвращения... Кто сказал по поводу возвращения?

Он (Лайшев) не имеет отношения к нашей работе никакого абсолютно.

Слушайте, отстаньте от меня, нет, ничего я не подтверждаю», – сказала Тутберидзе.

А Трусовой вообще нужен тренер? Было ли катание Щербаковой чемпионским? Коляда падает, потому что боится упасть?

И что же дальше делать Трусовой? Медаль есть, но с прыжками неразбериха, работы Плющенко совсем не видно