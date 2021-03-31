Тутберидзе о заявлении директора «Самбо-70» про возвращение Трусовой: «Он не имеет отношения к нашей работе. Ничего я не подтверждаю»

Тренер Этери Тутберидзе опровергла заявление директора «Самбо-70» Рената Лайшева о возвращении в ее группу фигуристки Александры Трусовой.
До прошлого сезона Трусова тренировалась у Этери Тутберидзе на катке «Хрустальный», в мае прошлого года фигуристка перешла в академию Евгения Плющенко.
Сегодня Лайшев заявил: «Трусова пообещала, что скоро придет обратно в школу. Правильно сделает, что вернется».
«Серьезно, какой можно дать комментарий по поводу возвращения... Кто сказал по поводу возвращения?
Он (Лайшев) не имеет отношения к нашей работе никакого абсолютно.
Слушайте, отстаньте от меня, нет, ничего я не подтверждаю», – сказала Тутберидзе.
А Трусовой вообще нужен тренер? Было ли катание Щербаковой чемпионским? Коляда падает, потому что боится упасть?
И что же дальше делать Трусовой? Медаль есть, но с прыжками неразбериха, работы Плющенко совсем не видно