Каталонская партия потребовала объяснений у испанского канала за строчное написание названия Косово: «Это независимая страна, и к ней следует относиться так»

Партия Junts per Catalunya («Вместе за Каталонию») потребовала объяснений у государственного канала TVE по поводу трансляции матча квалификации ЧМ-2022 Испания – Косово (3:1).

На TVE сокращенное название Косово было написано строчными буквами (kos). При этом сокращенное название Испании было написано стандартными прописными буквами (ESP).

«Учитывая предвзятое освещение сегодняшнего матча, партия «Вместе за Каталонию» создала петицию с требованием к главе TVE объясниться перед Конгрессом депутатов (нижняя палата парламента Испании – прим. Sports.ru).

Нравится это испанскому правительству или нет, но Косово – свободная и независимая страна, и к ней следует относиться именно так», – сообщила в твиттере член партии Мириам Ногерас.

Испания – одна из пяти стран Евросоюза, которые не признают независимость Косово, наряду со Словакией, Грецией, Кипром и Румынией.

«Вместе за Каталонию» выступает за полную независимость Каталонии от Испании.

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