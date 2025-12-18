Гендиректор «Ростова»: «Будет ли клуб выступать в ВХЛ, станет понятно после 21 декабря на совещании с региональными властями»

Будущее ХК «Ростов» в ВХЛ определится после 21 декабря.

Будущее «Ростова » в ВХЛ определится после 21 декабря.

Об этом сообщил генеральный директор команды из Ростова-на-Дону Тоомас Кулль.

Ранее клуб объявил о снятии с чемпионата России из-за проблем с финансированием.

«Нам не выделяют финансирование. Каким образом мы будем продолжать выступление, пока не знаем.

Будет ли клуб выступать в лиге, станет понятно после 21 декабря на совещании с региональными властями», – сказал Кулль.

Следующий матч команда должна провести на выезде 20 декабря с «Кристаллом» из Саратова. По словам Кулля, несмотря на ситуацию, команда отправилась на матч.

«Ростов» занимает последнее, 32-е, место в таблице регулярного чемпионата Olimpbet ВХЛ.

ВХЛ о «Ростове»: «Клуб не предоставлял в лигу уведомлений в какой-либо форме о выходе из состава участников сезона-2025/26»