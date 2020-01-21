НБА. «Бруклин» встретится с «Шарлотт», «Клипперс» против «Денвера» и другие матчи

В четверг, 1 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 7 матчей.
«Бруклин» Кайри Ирвинга дома сыграет с «Шарлотт» Гордона Хэйворда. «Майами» Джимми Батлера примет «Голден Стэйт» Стефена Карри.
«Клипперс» Джорджа и Ленарда в Лос-Анджелесе встретятся с «Денвером» Николы Йокича.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 апреля, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 2 апреля, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 2 апреля, 02.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 2 апреля, 03.00, «American Airlines Arena»
- Дата проведения
- 2 апреля, 03.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 2 апреля, 03.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 2 апреля, 05.00, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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