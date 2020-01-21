НБА. «Бруклин» встретится с «Шарлотт», «Клипперс» против «Денвера» и другие матчи

В четверг, 1 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 7 матчей.

Кайри Ирвинга дома сыграет с Гордона Хэйворда. Джимми Батлера примет Стефена Карри.

«Клипперс» Джорджа и Ленарда в Лос-Анджелесе встретятся с Николы Йокича.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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