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    НБА. «Бруклин» встретится с «Шарлотт», «Клипперс» против «Денвера» и другие матчи

    Теги результаты Атланта Шарлотт Кливленд Денвер Детройт Голден Стэйт Клипперс Майами Бруклин Новый Орлеан Орландо Филадельфия Сан-Антонио НБА Вашингтон Баскетбол

    В четверг, 1 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 7 матчей.

    «Бруклин» Кайри Ирвинга дома сыграет с «Шарлотт» Гордона Хэйворда. «Майами» Джимми Батлера примет «Голден Стэйт» Стефена Карри.

    «Клипперс» Джорджа и Ленарда в Лос-Анджелесе встретятся с «Денвером» Николы Йокича.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Детройт – Вашингтон
    Дата проведения
    2 апреля, 02.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча

    Кливленд – Филадельфия
    Дата проведения
    2 апреля, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча

    Бруклин – Шарлотт
    Дата проведения
    2 апреля, 02.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    Майами – Голден Стэйт
    Дата проведения
    2 апреля, 03.00, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча

    Новый Орлеан – Орландо
    Дата проведения
    2 апреля, 03.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча

    Сан-Антонио – Атланта
    Дата проведения
    2 апреля, 03.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    Клипперс – Денвер
    Дата проведения
    2 апреля, 05.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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