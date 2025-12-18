«Локомотив» выиграл 4-й матч подряд – сегодня 2:1 с ЦСКА по буллитам. Команда Хартли идет 1-й на Западе

«Локомотив» выиграл 4-й матч КХЛ подряд.

«Локомотив» победил ЦСКА (2:1 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Решающий буллит забросил Артур Каюмов.

Эта победа стала для команды тренера Боба Хартли 4-й подряд.

На данный момент «Локомотив» лидирует на Западе с 52 очками в 38 матчах.

ЦСКА идет на 7-м месте в таблице Запада, набрав 40 баллов в 37 играх.