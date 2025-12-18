«Локомотив» выиграл 4-й матч подряд – сегодня 2:1 с ЦСКА по буллитам. Команда Хартли идет 1-й на Западе
«Локомотив» выиграл 4-й матч КХЛ подряд.
«Локомотив» победил ЦСКА (2:1 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Решающий буллит забросил Артур Каюмов.
Эта победа стала для команды тренера Боба Хартли 4-й подряд.
На данный момент «Локомотив» лидирует на Западе с 52 очками в 38 матчах.
ЦСКА идет на 7-м месте в таблице Запада, набрав 40 баллов в 37 играх.
