Тринеев об Овечкине: «Он часто собирает русскоговорящих ребят. Вне льда Александр Михайлович очень веселый человек, его приятно слушать»

Богдан Тринеев рассказал об общении с Александром Овечкиным.

Нападающий «Вашингтона» Богдан Тринеев рассказал об общении с капитаном команды Александром Овечкиным.

40-летний Овечкин ранее побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах, став лучшим снайпером в истории НХЛ.

– Дональд Трамп назвал Овечкина великим игроком. Вы согласны с этим мнением? Можно ли сказать, что Овечкин даже круче Уэйна Гретцки?

– Думаю, статистика говорит сама за себя. Конечно.

– Удалось ли вам пообщаться с Александром в неформальной обстановке? Какой он вне льда?

– Да, мы общались и вне льда, бывали вместе на командных мероприятиях, ходили куда-то поесть. Он часто собирает русскоговорящих ребят. Вне льда Александр Михайлович очень веселый человек, с большим количеством историй. Его приятно слушать в компании. Истории бывают и интересные, и смешные.

– Вы обращаетесь к нему на «вы» или он просит называть себя на «ты»?

– Для кого-то он может быть и на «ты», и просто по имени. Но для меня – нет. Это человек с огромным статусом, с большой карьерой, да и разница в возрасте существенная. Я иначе, чем Александр Михайлович, его назвать не могу – просто язык не поворачивается.

– Он нормально к этому относится? Говорят, что он часто просит называть его просто «Саша» или «Алекс».

– Конечно, он нормально к этому относится. Просто для меня это вопрос уважения. Это легенда, большая личность. Да и с учетом возраста мне гораздо комфортнее обращаться к нему именно так – считаю, что это уважительно по отношению к нему, – сказал 23-летний Тринеев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
