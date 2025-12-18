Квартальнов о 2:3 от «Автомобилиста»: «Хорошо, что вернулись в игру, но было много технического брака. Жаль, что не взяли два очка, работаем дальше»
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении в матче против «Автомобилиста» (2:3 Б).
По ходу игры клуб из Минска отыгрался с 0:2. В серии послематчевых буллитов судьи отменили гол «Динамо» после видеопросмотра.
– Тяжело давалась игра, особенно в первом периоде, пропущенный гол в раздевалку в конце… Ты выпускаешь людей, которые должны решать, но… Хорошо, что вернулись в игру, но было много технического брака. Жаль, что не взяли два очка, работаем дальше.
– Буллиты после окончания игры. Это стечение обстоятельств или невезение?
– Хотелось бы послушать разъяснений. Мы попросим их, но военная комната так решила… Хотя она тоже ошибается.
Но мы могли сыграть получше и не доводить дело до буллитов, – сказал Квартальнов.
