«Ростов» показал ролик в стиле «Острых козырьков» к матчу со «Спартаком»

«Ростов» представил видеоролик к матчу 24-го тура Премьер-лиги со .

Футболисты клуба из Ростова-на-Дону и главный тренер Валерий Карпин предстали в образе героев британского сериала «Острые козырьки», повествующего о деятельности преступного клана Шелби в Бирмингеме в 1920-е годы.

«Банда Валерия Карпина готова к матчу с гостями из столицы 🔥», – говорится в твиттере клуба.

Матч – «Спартак» состоится 4 апреля. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Напомним, ранее ростовчане использовали образы и стилистику из криминальной комедии «Джентльмены» Гая Ричи.