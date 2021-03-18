«Ростов» показал ролик в стиле «Острых козырьков» к матчу со «Спартаком»

«Ростов» представил видеоролик к матчу 24-го тура Премьер-лиги со «Спартаком».
Футболисты клуба из Ростова-на-Дону и главный тренер Валерий Карпин предстали в образе героев британского сериала «Острые козырьки», повествующего о деятельности преступного клана Шелби в Бирмингеме в 1920-е годы.
«Банда Валерия Карпина готова к матчу с гостями из столицы 🔥», – говорится в твиттере клуба.
Матч «Ростов» – «Спартак» состоится 4 апреля. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Напомним, ранее ростовчане использовали образы и стилистику из криминальной комедии «Джентльмены» Гая Ричи.
VAR – самая лучшая сыворотка правды. Сразу показывает кто лжёт, а кто нет. pic.twitter.com/2ePTeqFfgd— Football Club Rostov (@rostovfc) April 1, 2021