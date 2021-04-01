Капризов набрал 1+1 в матче с «Вегасом». У него 30 очков в 35 играх, до рекорда «Миннесоты» среди новичков – 6 баллов

Форвард «Миннесоты» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата против (3:2 Б).

В активе россиянина стало 30 (13+17) очков в 35 матчах сезона при общей полезности «+9».

Капризов вышел на 2-е место в истории по очкам за сезон среди новичков «Уайлд», сравнявшись с (30 баллов в 75 матчах в сезоне-2000/01).

Рекордсмен – (36 очков в 71 матче в сезоне-2000/01).

В этом матче нападающий (рекордные в сезоне 24:09, 3:51 – в большинстве, полезность «+1») нанес 6 бросков в створ (больше всех в команде).