⚡ Латыпов выиграл гонку преследования на чемпионате России-2021, Елисеев – 2-й, Цветков – 3-й, Логинов – 16-й

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Сегодня на чемпионате России по биатлону-2021 в Ханты-Мансийске прошла мужская гонка преследования. Победу одержал Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев – 2-й, Максим ветков – 3-й, Александр Логинов – 16-й.

Изначально третьим финишировал Семен Сучилов, но был дисквалифицирован за то, что использовал две обоймы.

Чемпионат России

Ханты-Мансийск

Мужчины

Спринт

1. Эдуард Латыпов – 31.46,6 (2)

2. Матвей Елисеев – 13,3 (2)

3. Максим Цветков – 1.08,0 (2)

4. Евгений Гаранчиев – 1.13,5 (2)

5. Никита Поршнев – 1.23,2 (2)

6. Дмитрий Иванов – 1.52,9 (2)

7. Александр Поварницын – 2.12,2 (2)

8. Вадим Истамгулов – 2.25,4 (1)

9. Карим Халили – 2.31,7 (3)

10. Вадим Филимонов – 2.59,2 (4)

11. Кирилл Стрельцов – 2.59,7 (6)

12. Антон Бабиков – 3.01,3 (4)...

16. Александр Логинов – 3.21,7 (6)

17. Максим Буртасов – 3.24,7 (5)...

28. Дмитрий Абашев – 4.45,7 (6)

Семен Сучилов – дисквалифицирован.

Расписание гонок чемпионата России по биатлону-2021 в Ханты-Мансийске

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