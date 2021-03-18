Роналду ругают за брошенную повязку, ЦСКА – СКА в финале Запада, Агуэро уходит из «Ман Сити», Уткин прокомментирует сборную и другие новости

1. Криштиану Роналду и так тяжело после украденного гола в игре с Сербией, так теперь на него взъелись из-за брошенной капитанской повязки. Фернанду Мейра назвал поступок форварда неприемлемым, позже его осудил и Алессандро Дель Пьеро. В защиту пошла тяжелая артиллерия: сестра Роналду заявила, что любой в такой ситуации швырнул бы повязку в арбитра, а Рубен Невеш добавил, что Криштиану даже извиняться не за что. Точку поставил Фернанду Сантуш: Рон признал ошибку и остается капитаном.

2. ЦСКА пробился в полуфинал Кубка Гагарина, выдав практически идеальный 7-й матч против «Локомотива». В финале Запада команду ждет СКА, и это уже 5-я их встреча за 6 последних сезонов. «Локомотив» хоть опять и споткнулся во 2-м раунде, выглядел очень достойно, дебютный сезон Скабелка смело может занести себе в актив.

3. Легенда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро покинет клуб летом, проведя в клубе 10 лет. Около стадиона «горожан» скоро появится статуя аргентинца, но сам он планирует еще поиграть – его ждет «Барселона», а «Сити» преемником Серхио видит Эрлинга Холанда.

4. Василий Уткин вернется к работе комментатором на матче сборных России и Словакии. На поле в нашей команде жемчужин не ожидается, но по крайней мере она будет у микрофона.

5. Щербакова, Туктамышева, Коляда – в составе сборной России на командном ЧМ-2021. Трусовой в заявке нет, и ФФКР уже объяснила, с чем это связано.

6. Маслов покинул расположение молодежной сборной России, так как не сыграет в заключительном матче против Дании. Михаил Галактионов призвал поддержать защитника, несмотря на ошибки в игре с французами.

7. На «Мастерсе» в Майами Андрей Рублев прошел Мартона Фучовича, Аслан Карацев разгромно уступил Себастьяну Корде – это его первое в сезоне поражение от соперника не из топ-5.

У женщин Осака, Соболенко, Свитолина вышли в 1/4 финала, Азаренко выбыла.

8. Федор Емельяненко может подраться с Джуниором Дос Сантосом в конце этого года. ESPN на прошлой неделе включил российского бойца в четверку сильнейших тяжеловесов в истории ММА.

9. Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала спорные судейские решения матчей 23-го тура РПЛ. Гол-фантом Сантоса в игре с ЦСКА не засчитали правильно, а гол Тюкавина «Краснодару» был забит без нарушений. Главной неожиданностью стало отсутствие ошибок, по мнению ЭСК, в судействе Левникова на матче «Ротор» – «Ростов».

10. НХЛ. Гол Проворова принес «Филадельфии» победу над «Баффало», «Сэйбрс» проиграли в 18-й раз подряд. «Колорадо» обыграл «Анахайм», у Ничушкина – гол и передача. Все результаты дня – здесь.

11. НБА. 38+11+13 от Хардена помогли «Бруклину» победить «Миннесоту» и другие результаты.

12. Трансферы. Алаба договорился с «Реалом». Зайнутдинов нужен «Аталанте», интерес из Италии также есть и к его партнеру по ЦСКА Тикнизяну. Вейналдум, скорее всего, бесплатно перейдет из «Ливерпуля» в «Барсу». Буффон уйдет из «Ювентуса» и может завершить карьеру летом.

13. В Москве больше 100 жителей дома протестовали против футбольной площадки для детей с синдромом Дауна. Они опасались, что участок отдадут под застройку или займут парковку.

14. ЦСКА отстранил от игр Майка Джеймса по решению тренера Димитриса Итудиса.

15. Павел Буре по указу Владимира Путина награжден орденом «За заслуги перед Отечеством».

Цитаты дня

Екатерина Боброва: «Тутберидзе может унижать человека, но делает это, по ее мнению, во благо. Какими бы ни были ее методы, они работают»

Дмитрий Васильев: «В терапевтических исключениях у норвежцев, скорее всего, есть и тяжелые стероиды. Почти не сомневаюсь»

Судья Маккели о незасчитанном голе Роналду: «Приношу извинения Фернанду Сантушу и сборной Португалии»

Экс-пилот «Феррари» Мика Сало: «Мазепину не место в «Формуле-1»

Геннадий Орлов: «Промес и Рондон приехали доигрывать, как Маркизио. Почему мы должны быть площадкой для футбольных пенсионеров?»