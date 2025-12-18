  • Спортс
Тамбиев не прощался с игроками «Адмирала»: «Не люблю эти сопли размазывать, показухой заниматься. Им все сказали, ни убавить, ни прибавить»

Леонид Тамбиев: с игроками «Адмирала» не прощался, не люблю показуху.

Бывший главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев заявил, что не видел смысла в прощании с игроками.

Тамбиев был отстранен от работы в «Адмирале» 6 декабря, а 15 декабря клуб официально расторг контракт с тренером. Тамбиев возглавлял клуб с ноября 2021 года.

– Удалось ли попрощаться с командой?

– Нет, я не прощался. Им в раздевалке объявили, что тут прощаться? Я не люблю эти сопли размазывать, показухой заниматься. Все им сказали, ни убавить, ни прибавить. Что я им скажу после четырех поражений? – сказал Тамбиев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
