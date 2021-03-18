Россия проиграла Словакии и потеряла 1-е место в группе, повязку Роналду продадут на аукционе, Левандовски выбыл на месяц, новая эмблема «Интера» и другие новости

1. Сборная России уступила Словакии (1:2) в матче квалификации ЧМ-2022, впервые потеряла очки и упустила лидерство в группе. Первый гол пропустили с углового, Фернандес и Джикия выдали какую-то клоунаду, хотя Черчесов после игры сказал, что к стандартам словаков готовились – но «не до конца». Запомнились еще разве что очередной гол Марио Фернандеса, который уже догнал Миранчука и Головина, и обратная замена Андрея Мостового, которым пришлось пожертвовать из-за смены игровой схемы.

Группу возглавила Хорватия, разобравшаяся с Мальтой, хотя календарь у нас все же немного попроще. Следующие матчи пройдут уже после Евро.

2. Криштиану Роналду помог Португалии обыграть Люксембург (3:1), прервав 4-матчевую серию без голов и еще на шаг приблизившись к мировому рекорду. Бельгийцы без Азара и Лукаку поиздевались над Беларусью (8:0), а Латвия спаслась в игре с Турцией, уступая 0:2 и 1:3. Все результаты дня – здесь.

3. Капитанскую повязку Роналду продадут на аукционе в Сербии, чтобы собрать деньги на лечение 6-месячного мальчика. Организаторы хотят получить за нее 2,5 млн евро.

4. Роберт Левандовски выбыл на месяц из-за травмы и не сыграет с «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Травму бомбардир «Баварии» получил в игре за сборную Польши против Андорры.

5. «Спартак» начал переговоры с Джикией о новом контракте, клуб готов продлить защитника до 2026 года. Ближайшую игру с «Ростовом» могут пропустить Зобнин, Крал и Мозес.

6. НХЛ. Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон» (5:2), Бучневич забил 14-й гол в сезоне, Андрей Свечников – 10-й, «Тампа» проиграла третий матч подряд. Все результаты – здесь.

7. «Интер» представил новую эмблему. Марко Матерацци оценил – и между делом потроллил соседей из «Милана».

8. Неизвестный сжег машину спортивного журналиста Дмитрия Егорова.

9. Кокорин вернулся в расположение «Фиорентины» и пока тренируется индивидуально. Саша с нетерпением ждет возможности вернуться, но ближайший матч он точно пропустит.

10. НБА. «Денвер» победил «Филадельфию», «Вашингтон» уступил «Шарлотт». Другие результаты – здесь.

11. На «Мастерсе» в Майами Медведев вышел в четвертьфинал, обыграв Тиафу, Рублев выбил Чилича.

Барти победила Соболенко, Свитолина – Севастову.

12. В баскетбольной Евролиге ЦСКА в гостях обыграл «Зенит» и обеспечил себе место в плей-офф.

13. «Тампа» раскрасила профили в соцсетях в цвета ЛГБТ в «Ночь гордости». «Арсенал» запустил кампанию по борьбе с расизмом и дискриминацией в соцсетях. Сборная Бельгии поддержала акцию за права человека в Катаре.

14. The Athletic включил Чалова в десятку главных талантов молодежного Евро. Ждем от Феди голов в матче с с датчанами. Первые четвертьфиналисты турнира уже известны.

Цитаты дня

Виталий Милонов: «У Родниной либеральная система ценностей, прозападное мышление. Она не видит, в чем проблема с участием россиян в Олимпиаде»

Екатерина Боброва: «Я не давала негативную оценку тренерскому методу Тутберидзе. Лишь подчеркнула особо требовательный подход»

Алексей Попов: «Когда все комментарии – только о рекламе в трансляциях «Ф-1» на «Матч ТВ», руки опускаются»

Елена Вяльбе: «Руководство «Матч ТВ» считает, что Губерниев – великий комментатор. А я считаю, что он просто базарная баба»

Ренат Лайшев: «Отзывы я получил только положительные, что я молодец и правильно сказал в адрес Рудковской»

Федецкий о Тимощуке: «Патриот Украины, работа в России – личное. Он развелся, сейчас у него другая женщина. Думаю, это повлияло»

Виталий Милонов: «Нажраться сраного пиваса можно в парадной и туалете, а на стадионе не надо»