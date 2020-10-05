Хабиб – Фергюсону: «Желаю тебе и твоей семье всего наилучшего, несмотря на то, что ты выглядишь, как дерьмо»

Бывший чемпион UFC в легком весе ответил Тони Фергюсону, который сказал, что они скоро увидятся.

«У тебя скоро бой, твой оппонент очень крутой и самый недооцененный боец в легком дивизионе – сосредоточься на нем.

Я желаю тебе и твоей семье всего наилучшего, даже несмотря на то, что ты выглядишь, как дерьмо», – ответил Нурмагомедов.

15 мая на 262 Фергюсон проведет боя с Бенеилом Дариушом.

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