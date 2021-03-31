В академии Плющенко опровергли информацию о намерении Трусовой вернуться в «Самбо-70»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Этери Тутберидзе Александра Трусова ТАСС Академия Плющенко Фигурное катание

В академии фигурного катания Евгения Плющенко опровергли информацию о том, что бронзовый призер ЧМ-2021 Александра Трусова решила вернуться в группу Этери Тутберидзе

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

«Эта информация никоим образом не соответствует действительности», – сообщил источник. 

О возможном возвращении Трусовой ранее заявил директор «Самбо-70» Ренат Лайшев. 

А Трусовой вообще нужен тренер? Было ли катание Щербаковой чемпионским? Коляда падает, потому что боится упасть?

И что же дальше делать Трусовой? Медаль есть, но с прыжками неразбериха, работы Плющенко совсем не видно

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья