Холанд хочет играть только за «Барсу» или «Реал». Райола сообщил об этом на встрече с клубами

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Агент Мино Райола, представляющий интересы форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, и отец игрока Альф-Инге Холанд в течение сегодняшнего дня встретились с представителями «Барселоны» и «Реала».

По информации канала Esport3, Райола на встречах сообщил, что футболист хочет выступать только за каталонцев или мадридцев.

Тем не менее завтра Райола и Альф-Инге Холанд прибудут в Лондон, чтобы встретиться с представителями «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Челси».

Михаэль Цорк: «Нет проблем с тем, что Райола решил позагорать на Средиземном море. «Боруссия» знает, чего хочет»

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