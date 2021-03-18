Холанд хочет играть только за «Барсу» или «Реал». Райола сообщил об этом на встрече с клубами

Агент Мино Райола, представляющий интересы форварда дортмундской , и отец игрока Альф-Инге Холанд в течение сегодняшнего дня встретились с представителями «Барселоны» и .

По информации канала Esport3, Райола на встречах сообщил, что футболист хочет выступать только за каталонцев или мадридцев.

Тем не менее завтра Райола и прибудут в Лондон, чтобы встретиться с представителями «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Челси».

Михаэль Цорк: «Нет проблем с тем, что Райола решил позагорать на Средиземном море. «Боруссия» знает, чего хочет»