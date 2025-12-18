Виро губернатора Тверской области: спорт воспитывает чувство патриотизма.

Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев подчеркнул важность развития спорта в регионе.

В среду Королев провел встречу с олимпийским чемпионом по хоккею Ильей Ковальчуком и вручил ему знак и удостоверение почетного гражданина Тверской области. На встрече обсуждались перспективы развития хоккея в регионе, в частности, создание профессиональной команды.

«В целом считаю, что спорт необходимо поддерживать. Хоккей – тот вид спорта, который закаляет характер. А крепкое спортивное братство воспитывает чувство патриотизма, дает нацеленность на результат.

Безусловно, будем оказывать поддержку в решении этой задачи. Это возможность показать результат, восстановить команду. Ее возрождение станет очень хорошей новостью для тверичей, большой, серьезной спортивной победой», – сказал Королев.

Перед встречей с врио губернатора Ковальчук провел мастер-класс для воспитанников областной СШОР по хоккею с привлечением преподавателей спортшколы.

«Самое главное – это огромное желание тренироваться. Важно получать удовольствие от игр и тренировок. И не менее важна поддержка родителей.

Считаю, что нам, взрослым, важно создавать условия для занятий детей. Тверь всегда славилась хоккейными традициями. В городе очень любят этот вид спорта. Создание профессиональной команды – это ориентир для молодежи. Те, с кем я когда-то играл, уже тренируют молодежь. И видно, что есть огромное желание дальше развиваться. Важно, что у вас есть такая инициатива. Со своей стороны готов помогать», – сказал Ковальчук.