Заварухин о 3:2 с «Динамо» Минск: «Здорово, что Голышев забил победный буллит. Надеюсь, он придаст ему уверенности»
Николай Заварухин подвел итоги матча «Автомобилиста» с минским «Динамо».
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался после матча против минского «Динамо» (3:2 Б).
«Хороший соперник – сплав молодости и опыта. Хорошо начали первый период, гол назревал, и здорово, что забили.
Во втором периоде соперник перехватил инициативу. В третьем же был контроль шайбы, но получили не совсем логичный гол.
Здорово, что Голышев забил победный буллит. Надеюсь, он придаст ему уверенности», – сказал Заварухин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости