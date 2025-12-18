Заварухин о 3:2 с «Динамо» Минск: «Здорово, что Голышев забил победный буллит. Надеюсь, он придаст ему уверенности»

Николай Заварухин подвел итоги матча «Автомобилиста» с минским «Динамо».

Главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин высказался после матча против минского «Динамо » (3:2 Б).

«Хороший соперник – сплав молодости и опыта. Хорошо начали первый период, гол назревал, и здорово, что забили.

Во втором периоде соперник перехватил инициативу. В третьем же был контроль шайбы, но получили не совсем логичный гол.

Здорово, что Голышев забил победный буллит. Надеюсь, он придаст ему уверенности», – сказал Заварухин.



