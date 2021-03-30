Победитель «Дакара» Сергей Карякин примет участие в праймериз «Единой России»

Российский гонщик подал документы для участия в праймериз «Единой России».

Победитель ралли-рейда «Дакар»-2017 в классе квадроциклов намерен баллотироваться в Законодательное собрание Свердловской области по Сысертскому одномандатному округу. Пилот рассказал, почему предпочел муниципальный уровень, а не Госдуму:

«Мне нравится, где я живу, не хочется постоянно мотаться в Москву. Мне будет гораздо приятнее делать что-то хорошее там, где я вырос».

Главной целью Сергея станет создание детской мотошколы, где он смог бы делиться своим опытом. Карякин не собирается завершать карьеру гонщика и хочет по-прежнему участвовать в «Дакаре».

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