Георгий Иванов о помощи бездомным животным: «Выделяю сумму каждый месяц. Многие ребята поддерживают сирот, Киселевич и Николаев возили Кубок Гагарина в детские дома. Это выбор каждого»

Георгий Иванов высказался о том, что помогает бездомным животным.

Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов высказался о том, что помогает бездомным животным.

– После завоевания Кубка Гагарина каждый хоккеист получил трофей в свое распоряжение на день. Все придумывали что-то свое. Вы отправились в приют для бездомных животных. Почему?

– На самом деле, выбор получился неслучайным. Я на протяжении долгого времени поддерживаю это учреждение и стараюсь помочь. Каждый месяц выделяю определенную сумму. Потому привез кубок туда. Хотелось обратить внимание на эту проблему.

Многие животные не имеют хозяев и живут на улице. Люди забывают, что нашим меньшим братьям некому помочь.

– Какой-то еще благотворительностью занимаетесь? Спортсмены, как правило, не любят это афишировать.

– Нет. Но многие ребята, знаю, поддерживают сирот. Например, Богдан Киселевич и Илья Николаев отвезли трофей в рамках чемпионского турне в детские дома. Это выбор каждого. Если есть шанс помочь, надо им пользоваться.

– Откуда взялась любовь к животным?

– С детства. Помню, у бабушки в деревне всегда было много собак и кошек. Относился к ним с большой теплотой, кормил.

– Вы настолько любите их, что в предыдущем сезоне, когда забрасывали шайбу на «Арене-2000», на кубе запускали видео, как вы танцуете со своим котом Харви. У кого родилась идея этого шедевра?

– Сам предложил. Обычно появляются ролики с изображением авторов голов. Решил, почему бы не порадовать болельщиков и не придумать что-то необычное. К тому же у меня есть кот.

Видео сняли достаточно легко. Харви позволил надеть на себя очки. Он у меня в этом плане спокойный. Еще молодой. Три года.

– А как Харви отнесся к идее засунуть его в кубок и сфотографировать?

– Главное, поместился. Значит, пока не слишком толстый. Но в этом отношении я далеко не революционер. Каких животных только не сажали внутрь. Только что не огромных собак. Хорошо, ничего не сломали, – сказал Иванов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: RT
