Ренат Лайшев: «Трусова пообещала, что скоро придет обратно в школу. Правильно сделает, что вернется»

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Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что российская фигуристка Александра Трусова пообещала ему вернуться в прежнюю школу.

До прошлого сезона Трусова тренировалась у Этери Тутберидзе на катке «Хрустальный», в мае прошлого года фигуристка перешла в академию Евгения Плющенко.

«Мы живем школой, детьми и участвуем в 26 видах спорта. А Рудковская и Плющенко живут слухами и скандалами. Они взяли к себе Сашу Трусову и вокруг этого прыгают. Хотя Трусова пообещала мне, что скоро придет обратно в школу.

Правильно сделает, что вернется. Она встанет на свое место и будет заниматься делом, которым ей и нужно заниматься. Тем более у нее отец мастер спорта по самбо, которого я очень хорошо знаю», – сказал Лайшев.

А Трусовой вообще нужен тренер? Было ли катание Щербаковой чемпионским? Коляда падает, потому что боится упасть?

И что же дальше делать Трусовой? Медаль есть, но с прыжками неразбериха, работы Плющенко совсем не видно

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