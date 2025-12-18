Сушинский о драке фанатов СКА и «Шанхая»: «Если бы человек был с Fan ID, как бы это его защитило? Он бы точно так же подрался. Сейчас на хоккее в основном мирные болельщики»

Максим Сушинский оценил необходимость введения Fan ID в КХЛ.

Бывший форвард сборной России Максим Сушинский оценил необходимость введения Fan ID на хоккейных матчах.

Во вторник СКА обыграл «Шанхай» со счетом 4:1 в Фонбет Чемпионате КХЛ. Ранее стало известно, что фанаты клубов устроили драку после матча в Санкт-Петербурге. Полиция задержала двух человек.

«А если бы этот человек был с Fan ID, как бы это его защитило? Я сто процентов говорю, что это не имеет никакого значения. Он бы точно так же подрался и с Fan ID, и без него. Скорее всего, драка произошла даже не из-за игры, а из-за каких-то бытовых разногласий.

Сейчас на хоккее, тем более, в основном мирные болельщики, люди приходят с семьями получать удовольствие. Поэтому Fan ID в такой ситуации вообще никак не влияет», – сказал Сушинский.

«Шанхай» о драке: «Рискуем попасть под Fan ID. Наши болельщики обращали внимание стюардов Ледового на агрессивного фаната СКА, это случилось в результате их бездействия»