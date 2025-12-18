В московском метро запущен «Олимпийский экспресс».

На Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена появился поезд, посвященный олимпийским видам спорта.

Презентация тематического поезда «Олимпийский экспресс» состоялась 15 декабря.

В вагонах поезда есть информация как о традиционных видах спорта, так и о недавно вошедших в олимпийскую программу – серфинг, скейтбординг и гольф. Также пассажиры смогут узнать о флаг-футболе, сквоше и крикете, которые впервые появятся на Олимпиаде 2028 года.

Также в составе поезда представлены сведения о количестве медалей, завоеванных российскими спортсменами в различных видах спорта, а также исторические сведения и истории достижений советских и российских атлетов – Владислава Третьяка , Александра Овечкина , Светланы Журовой, Александра Большунова и Евгения Плющенко.

Для повышения познавательности поездок в вагонах размещены интересные спортивные факты – например, зачем замораживают шайбу перед хоккейным матчем, какая средняя скорость у горнолыжников и сколько веса теряют керлингисты за матч. Также в поезде можно найти информацию о том, как на Руси называли аналог бейсбола и чем он отличается от крикета.

«Олимпийский экспресс» будет курсировать до середины июня 2026 года.