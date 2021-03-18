Райола и отец Холанда встретятся с «МЮ», «Челси», «Сити» и «Ливерпулем» в Лондоне

, агент форварда Дортмунд Эрлинга Холанда, продолжает переговоры с клубами, заинтересованными в подписании футболиста.

Как сообщает Mundo Deportivo, завтра Райола и отец игрока отправятся в Лондон, где планируют встретиться с представителями четырех английских клубов.

В их число входят , «Челси», и «Манчестер Сити».

Ранее Райола и отец Холанда посетили Барселону и Мадрид, где пообщались с представителями местных клубов.

«Ман Сити» намерен подписать Холанда, несмотря на конкуренцию с «Реалом», «МЮ» и «Челси». В нем видят наследника Агуэро