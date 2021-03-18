Райола и отец Холанда встретятся с «МЮ», «Челси», «Сити» и «Ливерпулем» в Лондоне

Мино Райола, агент форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда, продолжает переговоры с клубами, заинтересованными в подписании футболиста.
Как сообщает Mundo Deportivo, завтра Райола и отец игрока Альф-Инге Холанд отправятся в Лондон, где планируют встретиться с представителями четырех английских клубов.
В их число входят «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
Ранее Райола и отец Холанда посетили Барселону и Мадрид, где пообщались с представителями местных клубов.
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