Райола и отец Холанда встретятся с «МЮ», «Челси», «Сити» и «Ливерпулем» в Лондоне

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Мино Райола, агент форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда, продолжает переговоры с клубами, заинтересованными в подписании футболиста.

Как сообщает Mundo Deportivo, завтра Райола и отец игрока Альф-Инге Холанд отправятся в Лондон, где планируют встретиться с представителями четырех английских клубов.

В их число входят «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Ранее Райола и отец Холанда посетили Барселону и Мадрид, где пообщались с представителями местных клубов.

«Ман Сити» намерен подписать Холанда, несмотря на конкуренцию с «Реалом», «МЮ» и «Челси». В нем видят наследника Агуэро

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